Perché Mosca insiste sulla mediazione qatariota per riprendere l'export del grano

C’è anche il Qatar nella partita sull’export di grano nel Mar Nero. Si fanno sempre più insistenti sui media internazionali indiscrezioni sulle trattative in corso fra Russia e Turchia per consentire a Mosca di esportare il suo frumento, tagliando fuori l’Ucraina, e molte voci insistono sul ruolo di mediazione giocato da Doha. Le prime indicazioni erano arrivate già dopo il summit Russia-Africa, tenutosi a fine luglio a San Pietroburgo. Testate internazionali come il Financial Times riferivano che Vladimir Putin, con l’obiettivo di mitigare i malumori dei leader africani tornati a casa senza garanzie sull’approvvigionamento di cereali, avrebbe suggerito un piano per far pagare al Qatar spedizioni di grano russo in Turchia, da cui inviarlo poi ai paesi africani più colpiti dall’uscita di Mosca dall’accordo con l’Ucraina a metà luglio. Questa ipotesi è stata rilanciata negli ultimi giorni dal tabloid tedesco Bild, secondo cui il nuovo accordo potrebbe già essere firmato nei prossimi giorni a Budapest. Del coinvolgimento di Doha, infine, hanno parlato anche i media russi e in particolare l’agenzia Ria Novosti, citando una fonte a conoscenza dei negoziati. “Sono in corso trattative da parte nostra per consegnare cibo russo ai paesi africani bisognosi e un certo numero di paesi ha espresso interesse per questa iniziativa e disponibilità ad aiutare”, ha detto la fonte anonima alla testata moscovita.

