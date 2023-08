L'Afghanistan? L'Iran? No, per l'Onu è Israele il paese che reprime le donne

Quando i Talebani ripresero il potere due anni fa, inizialmente si presentarono come una versione più moderata di sé stessi, promettendo persino che alle donne sarebbe stato permesso di continuare la loro istruzione fino all’università. E ci furono anche molti occidentali che ci cascarono, annunciando che gli studenti coranici erano diventati “inclusivi”. Un vero femminista come Yanis Varoufakis, l’ex ministro greco delle Finanze, icona degli antagonisti, ha scritto: “Nel giorno in cui l’imperialismo liberal-neocon è stato sconfitto una volta per tutte, i pensieri di DiEM25 (il movimento di Varoufakis, ndr) sono con le donne afghane. Tenete duro sorelle!”. Come se le donne afghane stessero attraversando un divorzio difficile. Come ha scritto la celebre associazione francese Osez le féminisme!: “Sorellanza con le donne afghane di fronte alla misoginia”. Misoginia? Due anni dopo della sorellanza afghana non parla praticamente più nessuno e i Talebani hanno chiuso le scuole secondarie per ragazze, vietato alle donne di frequentare l’università, limitato i loro movimenti senza un accompagnatore maschio, le hanno cancellate dai parchi e hanno chiuso i loro saloni di bellezza. Ora però il vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, parlando alla School of Public and International Affairs di Princeton (precedentemente nota come Woodrow Wilson School, cioè prima che i woke gli cambiassero nome perché Wilson sulla razza era poco evoluto), ha sostenuto il riconoscimento ufficiale ai Talebani. E in un momento in cui le mutilazioni genitali femminili sono sempre più diffuse in Nigeria con venti milioni di sopravvissute secondo l’Unicef, la Russia picchia in piazza le donne che manifestano contro la guerra e non è esattamente inclusiva con le ucraine e in Mauritania la schiavitù è stata formalmente abolita nel 1981, ma si calcola che il 20 per cento della popolazione sia ancora schiava, il teatro dell’assurdo dell’Onu ha scoperto che Israele – e solo Israele – opprime i diritti delle donne.

