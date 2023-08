Le afghane infilano gli esercizi di matematica in mezzo al Corano

Il 13 agosto di tre anni fa Fawzia Koofi era in ospedale, era appena sopravvissuta a un altro tentativo dei talebani di ucciderla, era ferita ma lucida e aveva detto: “I talebani dovrebbero sapere che un vetro rotto, come me, è più affilato”. Koofi è nata femmina nell’Afghanistan di quarant’anni fa, quindi ha avuto una vita pericolosa. Suo padre, un parlamentare con tante mogli, aveva dato un ultimatum a una di loro, la madre di Fawzia: meglio per te che, questa volta, quello che porti in grembo sia un maschio. Non era un maschio, così Fawzia Koofi fu abbandonata appena nata su una pietra, sotto il sole, in mezzo al deserto. Da allora, sopravvivere agli uomini che odiano le donne è diventata un’abitudine forzata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE