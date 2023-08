Scambio di prigionieri (e di fondi): un piccolo patto tra Biden e Teheran

Ieri la magistratura iraniana ha ordianto la liberazione di almeno quattro americani che erano detenuti nel carcere di Evin a Teheran, ora sono tutti agli arresti domiciliari. Sembra il primo passo verso uno scambio di prigionieri (e di fondi congelati) su cui circolano speculazioni e retroscena da mesi, ma di cui non si erano ancora visti segnali concreti. A giugno il Wall Street Journal aveva rivelato una serie di riunioni “indirette” (come lo sono sempre quelle tra due paesi che hanno interrotto le relazioni diplomatiche nel 1979) tra Stati Uniti e Iran: erano i primi contatti noti da quando la Repubblica islamica ha cominciato ad inviare aiuti militari a Mosca – i droni Shahed – da usare nella sua guerra di aggressione all’Ucraina, e da quando ci sono state le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa a Teheran. I contatti avevano un obiettivo ben circoscritto: per Washington quello princiapale era ottenere la liberazione di alcuni prigionieri americani e, per Teheran, lo scongelamento dei fondi governativi nelle banche estere. A lato, si sarebbe discusso di come fermare l’escalation di uccisioni tra i soldati americani e i miliziani iraniani in Siria.

