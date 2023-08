La rivoluzione delle criptovalute non parte mai, ma c'è chi continua a insistere

Il crypto non è morto. Certo, sembrerebbe di sì, a giudicare dalla sua scomparsa dalle pagine dei giornali e dai social, sempre occupati dall’ultima improvvisata di Elon Musk, ma qualcosa si muove ancora, nelle profondità di un settore che ha raggiunto il picco nel novembre del 2021 e da allora si è sgonfiato tra truffe, fallimenti, arresti e un generale calo dell’attenzione globale. Anche se non si parla più di Nft, però, lo spirito del crypto alberga in progetti come Worldcoin, azienda cofondata da Sam Altman (lo stesso di OpenAI), un astruso progetto per una valuta digitale i cui utenti sono tenuti a farsi scannerizzare l’iride degli occhi, che in queste settimane è stata lanciata ufficialmente.

