Perché il crac della Svb è anche un gran monito per le banche centrali

E adesso, le banche centrali aumenteranno ancora il costo del denaro? Il crac della Silicon Valley Bank (Svb), il peggiore dopo quello di Lehman Brothers del settembre 2008, rimette in discussione la stretta monetaria e potrebbe spingere la Federal Reserve a sospendere il prossimo rincaro dei tassi d’interesse. Joe Biden ha giurato che farà “whatever is needed”, qualunque cosa sia necessaria, per proteggere chi ha messo i soldi nella Svb (la più grande nella patria del mondo digitale). Così il presidente ha portato un po’ di sollievo a Wall Street (l’indice Dow Jones ha oscillato attorno allo zero). Peggio le borse europee (-2 per cento in media), maglia nera Milano (-4 per cento) anche per il peso di banche e assicurazioni nel listino. Il fallimento verrà pagato da azionisti e obbligazionisti non dai depositanti per lo più imprenditori i quali hanno dato fuoco alle polveri. Non pagheranno nemmeno i contribuenti, sostiene il presidente americano. Ma cosa accadrà ai clienti delle altre aziende creditizie crollate la scorsa settimana: la Signature Bank specializzata in immobili e la californiana Silvergate che opera in criptovalute?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE