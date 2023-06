Minaccia? Opportunità? Il tour europeo di Sam Altman, l'uomo di ChatGPT

A leggere le sue dichiarazioni, Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, sembra essere due persone diverse e con opinioni piuttosto lontane. Due settimane fa il capo della più discussa azienda di intelligenze artificiali apparve davanti al Congresso statunitense con la faccia preoccupata e la voce spezzata dall’emozione: qualcuno metta delle regole, dei vincoli alle intelligenze artificiali, sembrò quasi implorare ai politici, dai quali ottenne un plauso quasi bipartisan. A fine maggio, Altman è atterrato in Europa, dove l’Unione europea sta discutendo dal 2021 un’ambiziosa serie di leggi sulle IA. La partita fuori casa ha avuto un esito diverso e il ceo ha finito per minacciare di abbandonare il continente qualora la legge diventasse realtà. Pochi giorni dopo, lo stesso Altman è tornato sui suoi passi, passando da “se riusciremo ad ottemperare alle regole, lo faremo, altrimenti cesseremo le operazioni in Europa” (dichiarazione citata dal Time il 25 maggio scorso) a un messaggio d’amore per il Continente tutto.

