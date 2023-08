La Cina è in crisi e si aggrappa alla Russia, costi quel che costi

Il miracolo economico cinese è in declino, e così l’immagine internazionale di Pechino, che si butta sulla diplomazia internazionale. Ma la stabilità che interessa al Partito comunista cinese non è la stessa che vuole l'occidente

Ieri sull’agenzia di stampa russa Tass, c’erano due notizie una dietro l’altra sulla Cina. La prima dava conto del crollo delle esportazioni cinesi, il cui fatturato del periodo gennaio-luglio è diminuito del 6,1 per cento rispetto all’anno precedente. La seconda notizia riguardava il fatturato commerciale tra Russia e Cina nel periodo gennaio-luglio, che è aumentato del 36,5 per cento rispetto all’anno precedente e ha raggiunto i 134,1 miliardi di dollari. Nelle stesse ore, il nuovo-vecchio ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che ha preso il posto dello scomparso e cancellato Qin Gang, nel corso di una telefonata con il suo omologo russo Sergei Lavrov spiegava che la Cina, sulla “crisi in Ucraina” (Pechino non ha mai cambiato la definizione del conflitto in “guerra”, seguendo pedissequamente la propaganda russa) ha intenzione di mantenere “una posizione indipendente e imparziale”.