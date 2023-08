Un asse italo-francese per restaurare la democrazia in Niger

La situazione in Niger, dove un colpo di stato militare ha deposto il presidente, si inscrive in un contesto in cui regimi militari e golpisti hanno preso il sopravvento nella regione. Oltre a Mali e Burkina Faso, c’è anche la guerra tra generali in Sudan e di fatto si è creata una catena ininterrotta di regimi militari nell’Africa centrale che oramai va dall’Atlantico all’Oceano Indiano. Proprio le dimensioni della crisi dovrebbero spingere le potenze occidentali a trovare una linea comune, abbandonando le recriminazioni sugli errori passati e anche sulle impazienze presenti. La Francia, che ha importanti interessi nell’uranio estratto in Niger, (la cui esportazione in Francia è stata vietata dal nuovo regime) ha reagito in modo nervoso, minacciando interventi che non è in grado di realizzare.

