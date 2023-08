“Viva Putin” non è lo slogan che riassume il Niger. I precedenti pericolosi e un sussulto africano

I vicini del Niger che non vogliono lasciare impunito un altro golpe e un presidente agli arresti che è anche l'ultimo non ostile all'occidente in una regione irrinunciabile

“Viva Putin” non è lo slogan con cui si può riassumere la società civile nigerina nei giorni di un colpo di stato militare dall’esito non ancora del tutto scontato. Durante il fine settimana le manifestazioni partecipate non sono state soltanto quelle contro la Francia in cui si sventolavano bandiere russe, ma anche quelle contro il golpe e a favore del presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, che è stato arrestato ma si rifiuta di dimettersi. Il sentimento anti francese nel paese esiste ed è cavalcato anche da influencer filorussi e movimenti come l’M26, ma il capo dei golpisti, Abdourahmane Tiani, ha scoperto l’ardore anti occidentale soltanto due giorni fa per ammantare di princìpi un colpo di stato che ha scelto di compiere per motivi più gretti: salvarsi il posto, perché sapeva che Bazoum non si fidava più di lui e che stava per essere rimosso dal ruolo di capo della Guardia presidenziale.