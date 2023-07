Jihadisti e infiltrazioni della Wagner. La crisi in Niger è un colpo per la strategia dell'Ue

Anche la Russia oltre alle Nazioni Unite, l’Unione europea e gli Stati Uniti ha chiesto ai ribelli della Guardia presidenziale di liberare il presidente del Niger Mohammed Bazoum, da loro arrestato. “Contiamo sul rapido rilascio del presidente Bazoum da parte dei militari”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova in un comunicato, invitando “tutte le parti in conflitto ad astenersi dall’uso della forza e risolvere tutte le controversie attraverso un dialogo pacifico e costruttivo”. La cosa può sembrare sorprendente: a maggio Bazoum aveva accusato la Wagner di aver lanciato una campagna di disinformazione contro di lui, e per appoggiare il golpe delle ultime ore diverse centinaia di persone si sono radunate nella capitale del Niger, Niamey: inneggiavano alla Wagner sventolando bandiere russe e lanciando pietre contro l’auto di un politico di passaggio. A giugno c’era stato poi il golpe in Burkina Faso: anche lì l’esercito aveva arrestato il presidente dopo aver chiesto maggiori risorse nella lotta contro i miliziani islamisti. Si trattava del quarto colpo di stato militare nell’ultimo anno nell’Africa occidentale e nel Sahel, dopo Mali, Ciad e Guinea, chiamata la “cintura dei golpe”: sia in Mali sia in Burkina Faso, i golpisti hanno chiamato la Wagner contro i jihadisti, dopo aver cacciato i francesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE