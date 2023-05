La guerra dei due cretini. Così il Sudan è passato dalla primavera al caos

Confine Egitto-Sudan, dalla nostra inviata. “I due cretini hanno bombardato subito le cose importanti. Il 15 aprile, quando è cominciata la guerra, hanno distrutto l’impianto di purificazione dell’acqua – in un paese come il nostro, che per la maggior parte è un deserto. Dava da bere a tre milioni di sudanesi e ora è in pezzi. Poi hanno pensato bene di sparare con i cannoni contro il mercato all’ingrosso del grano in Darfur”, sospira Walid Ahmed, che sta seduto su un letto, guarda in basso, con una mano si tiene la fronte e con l’altra stringe il polso di sua moglie. Quel giorno al mercato del Darfur è andato a fuoco quasi l’intero raccolto di un territorio grande quanto la Francia.

