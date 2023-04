Hemedti, il destabilizzatore del Sudan

Il generale vuole prendersi tutto in nome della “lotta agli islamisti”, una formula che suona bene ma che in Africa e in medio oriente spesso viene usata dai criminali per legittimare i propri crimini. Oggi in Sudan l’epidemia di violenza senza regole non è quella “islamista” ma la sua, targata Janjawid

Il generale Dagalo che sabato mattina ha dato inizio alla guerra in Sudan provando a prendere il palazzo presidenziale con le bombe, ieri ha comunicato ai suoi follower su Twitter di aver avuto una conversazione produttiva con il Segretario di stato americano Antony Blinken in cui, dice, “abbiamo discusso della nostra comune dedizione alla libertà, alla giustizia e alla democrazia”. A Khartoum il generale Dagalo lo chiamano “Hemedti” e se lo ricordano non per i crimini che ha commesso con i Janjawid in Darfur a partire dal 2003, ma per quelli di giugno 2019. In piazza c’erano i sudanesi della protesta che aveva appena fatto cadere il dittatore Omar Bashir e gridavano le stesse parole del tweet: “Libertà, giustizia, democrazia!”. Dagalo stava dalla parte opposta: aveva mandato i suoi miliziani a bruciare le tende dei manifestanti accampati mentre ci dormivano dentro. I suoi uomini delle Forze di supporto rapido (Rsf) – la versione aggiornata dei Janjawid – avevano preso le ragazze, le avevano portate via dalla piazza della protesta e le avevano stuprate. Alcune dopo le avevano anche ammazzate e avevano buttato i Ioro corpi nel Nilo. I dottori del sindacato dei medici sudanese avevano contato 118 cadaveri di giovani andandoli a recuperare nel fiume e per le strade – sono gli stessi medici che in queste ore ci aggiornano sul conteggio dei morti della nuova guerra, che va più veloce anche di quanto le organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali sul campo temessero nei loro scenari più catastrofici.