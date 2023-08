Guerini ci spiega perché “abbandonare il Niger sarebbe un errore”

L’accidia è un lusso che non possiamo permetterci. “La distrazione, l’idea che quel che avviene in Niger non ci riguarda, sarebbe fatale”. Dunque: all’erta. “Perché in Sahel si misura la reale ambizione dell’Europa in tema di sicurezza”. E un po’ si misurano pure quelle di Giorgia Meloni, di ambizioni, quelle che vorrebbero l’Italia attore decisivo in Africa e che ora, pesate dalle realtà, impongono risolutezza. Per cui, col governo piuttosto silente, e da giorni, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, offre la sua analisi. “Chi mi conosce sa che apprezzo la prudenza. L’Italia in Niger ha saputo aprirsi spazi anche per un atteggiamento rispettoso della realtà locale. Ne sono testimone diretto: nei tre anni da ministro la nostra presenza lì, militare e no, è cresciuta grazie alla nostra serietà. Ma ciò non significa cedere alla tentazione di lasciare solo ad altri l’iniziativa. Bisogna portare il nostro contributo per superare questa crisi”.

