La Via della seta è stata conveniente per la Cina, ma l'Italia può farne a meno. Un'indagine

La firma del memorandum non è stata utile per l'economia italiana, ma uscirne potrebbe essere un rischio. La difficile decisione su un accordo definito da Meloni "un grosso errore"

Quattro anni fa l’Italia diventò l’unico paese del G7 ad aderire all’iniziativa cinese per la costruzione di una rete infrastrutturale globale che riecheggia le glorie dell’antica Via delle seta. Nel 2019 il governo Conte I firmò un Memorandum d’intesa (MoU) con Pechino per collaborare allo sviluppo della Belt and Road Initiative, un documento che va rinnovato entro la fine di quest’anno, ma che gli Stati Uniti si aspettano venga annullato.