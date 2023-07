Cosa pensa il mondo della Cina e di Xi Jinping. Un'analisi del Pew Research

Nei confronti di Pechino l'opinione pubblica è "ampiamente negativa in 24 paesi". In Ue l'Italia è terza dopo Ungheria e Grecia a vedere in modo "meno sfavorevole" la Repubblica popolare cinese, mentre metà degli americani la considerano la "maggiore minaccia" per Washington

Un nuovo studio del Pew Research Center analizza l’opinione pubblica della Cina e del presidente Xi Jinping in 24 paesi del mondo tra Nord America, Europa, Medio Oriente, regione Asia-Pacifico, Africa sub-sahariana e America latina. Nell’insieme, una media del 67 per cento ha un’opinione negativa della Repubblica popolare cinese mentre solo il 28 per cento ne ha un’opinione positiva. Il 71 per cento pensa che la Cina non contribuisca alla pace e alla stabilità globali nonostante la propaganda cinese affermi il contrario.