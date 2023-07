Perché la Cina ignora la coalizione internazionale contro il fentanyl

E’ normale tra i governanti populisti latino-americani cercare di fare sponda con la Cina in chiave anti americana o nel tentativo di riequilibrare quella che viene percepita come una storica disparità: questi flirt però non si traducono necessariamente in involuzioni autoritarie o totali rotture con Washington. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, detto Amlo dalle iniziali, è per molti versi un populista classico, anche se ha sempre cercato di conservare i rapporti con gli Stati Uniti. Specie in quel sistema di vertici nordamericani che si estende al Canada, e che viene definito dei “tre amigos”. Ma adesso anche lui è entrato in polemica con Pechino su un tema che invece lo mette in sintonia con i “gringos” del nord: la grave crisi del fentanyl. Il fentanyl è un oppioide sintetico il cui consumo è decollato durante la pandemia, che uccide sempre più gente negli Stati Uniti e in Canada, che rafforza i cartelli messicani, e che è prodotto a partire da precursori chimici made in China: il governo cinese però non sembra avere troppa intenzione di mettere sotto controllo l’export.

