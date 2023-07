L'omicidio del giornalista messicano Íñiguez e la rivoluzione del fentanyl nel narcotraffico

Luis Martín Sánchez Íñiguez, 59 anni, lavorava per il quotidiano messicano La Jornada ed era scomparso da mercoledì scorso. Il suo cadavere è stato ritrovato sabato nello stato occidentale di Nayarit: il sesto giornalista assassinato in Messico quest’anno; ma sono oltre 150 dal 2000, secondo Reporter senza Frontiere – 13 l’anno scorso. L’ufficio del procuratore generale dello stato di Nayarit ha confermato che il giornalista è stato assassinato e che l’attacco contro di lui è legato al suo lavoro giornalistico. E’ in corso un cambiamento epocale del narcotraffico: i cartelli messicani che stanno rapidamente sostituendo il fentanyl alla cocaina come principale fonte di reddito, e il Messico stesso sta diventando un paese di consumo.

