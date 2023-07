Pechino sostituisce il ministro degli Esteri, sparito da un mese

Ieri la leadership cinese, dopo un mese, si è espressa sul ministro degli Esteri, Qin Gang, diventato invisibile e innominabile dallo scorso 25 giugno. Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, riunitosi in una sessione straordinaria, ha emesso il verdetto: rimosso dall’incarico. Al suo posto è tornato Wang Yi, che solo sette mesi fa era stato promosso a capo della diplomazia del Partito comunista cinese, ma di fatto ha continuato a svolgere il ruolo di ministro degli Esteri già ricoperto nei primi due mandati del leader Xi Jinping. A parte un generico motivo “di salute” esposto dal portavoce Wang Wenbin in conferenza stampa qualche settimana fa, nessuno ha dato spiegazioni né sui motivi della sua scomparsa né della sua rimozione: Qin Gang non è più ministro degli Esteri, ma risulta ancora scomparso. Il mistero dietro al “wolf warrior” ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti e considerato un protetto di Xi Jinping è il simbolo di un enorme problema di Pechino: la segretezza. Il Partito comunista cinese censura le domande sgradite e i propri funzionari in carica senza dare spiegazioni, come se fosse normale, ma in quasi nessun paese è normale che un alto funzionario scompaia per così tanto tempo: questo rappresenta un ostacolo a tutti i paesi che interagiscono con il governo cinese. Le foto cancellate dal sito del ministero degli Esteri a voler suggerire l’epurazione, gli zoom sui volti dei membri del Comitato permanente durante la votazione, l’incognita sulle cariche lasciate a Qin Gang: gli esperti sono così costretti a decifrare il velo di Maya imposto da Pechino. Il principio tutto cinese di perenne negazione e scarsa trasparenza è uno dei fattori più spaventosi per l’occidente, è tipico di un’autocrazia come quella cinese e non va normalizzato.

