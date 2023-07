La prospettiva vitalissima sulla città di Julien Green, autore che è ora di spolverare

Salendo in cima al Sacré-Coeur si capisce tutto: Parigi è “palesemente la città che attira la collera, la città sempre in pericolo” e un po’ è anche colpa sua, perché, davanti alle tentazioni di grandezza, “non è mai stata in grado di opporre il gran rifiuto che potesse metterla al sicuro dal suo destino”. E quindi questo destino scolpito nei secoli la porta a esistere “con oscura violenza” sul fascinoso baratro di ciò che è splendido, antico, ambizioso, come quelle chiesette che sembrano dirti: “Più sono a rischio, più sono bella”. Se da vicino la città può apparire rassicurante, basta una panoramica perché a uno scrittore sopraffino come Julien Green l’intenzione grandiosa si riveli, e venga grandiosamente espressa, dando vita a una delle più limpide descrizioni di metropoli della storia della letteratura, più vicina a quello che la quasi coeva Virginia Woolf aveva da dire sulla sua Londra che alla sterminata produzione dei flâneur di fila. Si intitola semplicemente Parigi il libretto che lo scrittore americano ha dedicato alla città in cui è cresciuto – “è una città di cui si potrebbe parlare al plurale, come i Greci parlavano di Atene” – e che Adelphi ha appena pubblicato nell’eccellente traduzione di Marina Karam, che restituisce perfettamente lo stile terso e la precisione delle immagini di Green, enfant du siècle nato nel 1900 e morto nel 1998, diarista torrenziale e romanziere acclamato la cui gloria postuma ha preso un sottile velo di polvere, forse per la fortissima fede che lo aveva reso punto di riferimento dei cattolici francesi e per la scoperta tardiva di un’omosessualità a lungo negata (e molto ben raccontata nei pimpantissimi diari).

