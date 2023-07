Strade di fuoco e di sangue in Francia

Parigi, o Londra, non si capiscono senza l’ausilio di una mappa stradale. Ci vorrebbe una mappa per seguire, anno dopo anno, secolo dopo secolo, le barricate, le rivolte e le baruffe di strada. Così come è indispensabile uno stradario per seguire le avventure di Nestor Burma, il detective privato inventato da Léo Malet. Comunista, anzi anarchico, surrealista, quanto invece è razionale, benpensante il Maigret del rivale Georges Simenon. “La vita era uno schifo. La conferma veniva quotidianamente. Mi sarebbe piaciuto avere dieci anni. Non so perché ma mi sarebbe piaciuto avere dieci anni. Un immenso desiderio di avere dieci anni. La vita era uno schifo, era un ignobile e spaventoso ingranaggio”, dice nel capitolo iniziale dell’omonimo romanzo il protagonista, prima di impugnare “l’artiglieria” (da La Trilogia nera: i Malet sono sistematicamente pubblicati da Fazi, come i Simenon lo sono da Adelphi).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE