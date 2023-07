Navalny rischia vent'anni di carcere: il Cremlino cerca la condanna esemplare 

L’oppositore russo è rinchiuso in una colonia penale dal 2021 ed è di fatto un prigioniero politico. La punizione che è stata chiesta per quelle che Putin considera le sue malefatte ha un obiettivo: spaventare l'opposizione

Sono stati chiesti venti anni di carcere per Alexei Navalny che dal 2021 è rinchiuso in una colonia penale, privato delle visite dei familiari, del sonno, dell’umanità, nel tentativo di fargli perdere anche la lucidità. Questi venti anni sono cumulativi per tutte le malefatte che secondo il regime russo l’oppositore avrebbe compiuto. Di fatto Navalny è un prigioniero politico e la condanna a trascorrere altri anni in una colonia di massima sicurezza vuole essere esemplare.