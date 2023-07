Trump cerca di convincere i finanziatori a mollare DeSantis. Che cos'è il Project 2025

Milano. Donald Trump è in mezzo a molti guai giudiziari che potrebbero concretizzarsi durante la stagione elettorale – che si apre a gennaio – oppure no, ma che non impediscono all’ex presidente americano di apparecchiare la propria campagna presidenziale come se i processi non fossero un impedimento. Ieri ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera dallo “squilibrato” procuratore Jack Smith in cui gli si comunica di essere “l’obiettivo” (target, in maiuscolo nel post su Truth) di un’inchiesta del Grand Jury sull’assalto del 6 gennaio, “che quasi sempre significa un arresto e un’incriminazione”. Ma il vittimismo cronico di Trump – tutti ce l’hanno con me, io non ho mai mentito – continua ad avere la meglio, e mentre anche molti repubblicani sperano che la giustizia faccia quel che loro non sono stati in grado di fare, cioè renderlo elettoralmente inappetibile, Trump costruisce il suo mondo senza rivali.

