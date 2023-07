Negli Stati Uniti, il soldato Newsom prova a risolvere la crisi democratica

Ci sono due modelli che hanno preso campo negli ultimi anni in America. Da una parte il più recente modello Florida: zero wokismo e più pistole. E’ quello che il governatore, il conservatore Ron DeSantis, vorrebbe usare come matrice da applicare a tutto il paese. Il suo slogan per le primarie repubblicane è: Make America Florida. Dall’altra parte invece c’è il modello California, che a lungo è sembrato un faro per i democratici: innovazione tecnologica, politiche progressiste e green, apertura all’immigrazione per creare un’economia rigogliosa. Hollywood, enoturismo, cannabis, agricoltura e Silicon Valley hanno reso il Golden State la quinta economia, non del paese, ma del mondo. Ma California è anche diventato sinonimo di numeri altissimi di senzatetto – il 30 per cento degli homeless degli Stati Uniti è lì – e di prezzi spropositati per gli alloggi, dove gli studenti universitari che aspirano a lavorare alla Apple dormono in macchina, altro che tende al Politecnico. Questo ha messo in crisi il modello California, tanto che due milioni e mezzo di persone se ne sono andate via dallo stato negli ultimi due anni. L’esodo si deve in parte anche al Covid, che ha stimolato un discreto abbandono delle aree metropolitane, ma la pandemia ha semplicemente accelerato un trend in corso. A iniziare a crepare l’immagine della California come Shangri La della net economy si aggiungono il recente fallimento della Silicon Valley Bank e di una delle maggiori piattaforme di criptovalute, Ftx, oltre ai massicci licenziamenti nel settore tech.

