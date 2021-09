La California è di Newsom, ma la sinistra non cura la sua frattura

Non solo il governatore della California Gavin Newsom non è stato “sfiduciato” dagli elettori, ma secondo i dati preliminari ha vinto l’elezione di recall con un margine più ampio di quando era stato votato nel 2018: circa il 63 per cento di no alla sua rimozione. Certo, per chi aveva promosso un recall “apolitico” ma nascondeva nelle vignette le cose orribili fatte da Newsom alla California tra cui aver imposto un’alta tassazione sul reddito, aver fornito la sanità per “gli immigrati clandestini” e aver posto dei “limiti al possesso di armi” è una sconfitta senza appello. I promotori della petizione, tre bianchi residenti nell’iconica Orange County, avevano sopravvalutato le proprie forze, credendo di essere gli iniziatori di una riscossa repubblicana come quella di Arnold Schwarzenegger nel 2003 o di Ronald Reagan nel 1966. Ma se è vero che nel Dopoguerra la California era un bastione repubblicano, con un partito dotato di una grande macchina organizzativa e che disponeva dei migliori consulenti per la comunicazione, oggi vale il contrario: le affiliazioni dei democratici ai registri elettorali statali sono il doppio di quelle dei repubblicani. L’unico modo per battere i dem era quello di spaccare il partito a metà tra progressisti e membri dell’establishment. Non che questi ultimi non siano progressisti, ma non lo sono mai abbastanza per chi vorrebbe magicamente risolvere problemi endemici come lo sfruttamento dei braccianti agricoli, ai quali una recente sentenza della Corte Suprema ha proibito di organizzarsi sindacalmente nelle proprietà presso cui lavorano, o il cambiamento climatico.

