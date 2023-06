Vendicarsi dei propri generali non disposti a tutto è una ricetta per il caos – Trump edition

L’ultimo incontro che Donald Trump ebbe con il capo di stato maggiore degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, avvenne il 3 gennaio del 2021. Finì con una frase dell’allora presidente, che aveva già perso le elezioni due mesi prima ma non voleva farsene una ragione, sulla manifestazione prevista per il 6 gennaio fuori dal Congresso che, a Camere riunite, doveva certificare la vittoria di Joe Biden: “Sarà una cosa grossa – disse Trump, come ha raccontato lo stesso Milley a Peter Baker e Susan Glasser nel libro “The Divider” – Siete pronti, vero?”. In quei due mesi di interregno tra le elezioni e l’insediamento del vincitore delle elezioni, che non era Trump, i rapporti tra il generale e il presidente si erano logorati, perché Milley si era reso conto che Trump era disposto a tutto pur di non lasciare la Casa Bianca. Quel “tutto” includeva anche l’eventualità di fare una guerra – contro l’Iran – e di organizzare un golpe – contro l’America.

