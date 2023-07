La Cina non cresce più, e il problema è che non è una democrazia

L’economia cinese ha registrato una crescita nel secondo trimestre molto più lenta di quella che aveva mostrato nel primo trimestre di quest’anno. È rimbalzata parecchio dai tempi della depressione da Covid, ma il ritmo del suo rimbalzo si sta affievolendo. Come mai? Il traino della crescita (di ogni paese) viene dai consumi, dalla spesa pubblica, dagli investimenti, dal saldo fra esportazioni e importazioni. Le famiglie cinesi, temendo che il peggio non sia passato, non si sono riversate a consumare come è accaduto negli Stati Uniti e, in misura minore, in Europa. In Cina, a differenza di quanto accaduto fra le due sponde dell’Atlantico, le famiglie non hanno ricevuto dei sussidi robusti da parte dello stato. E le famiglie non sono tornate a spendere nemmeno una parte maggiore del proprio reddito, perché preferiscono mantenere elevato il risparmio accumulato in vista di tempi che sospettano non migliori. Mentre fra due sponde dell’Atlantico i bilanci pubblici sono stati espansi in deficit molto (ma molto) più di quanto fosse accaduto una decina di anni prima ai tempi della crisi dei mutui sub-prime e quella greca, in Cina questo non è avvenuto se non in misura molto modesta. Quindi le famiglie non sono state aiutate, e non si è avuto il rimbalzo dei consumi di cui si diceva. La conseguenza è che non vi è stato il traino della spesa pubblica che spinge le famiglie a consumare.

