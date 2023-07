L'Europa è sotto assedio. Ecco chi vuole rapirla e rapinarla

Verso l’alba Europa, dormendo nella sua stanza aveva avuto un sogno strano: si trovava tra due donne, una era l’Asia, l’altra era la terra che le sta di fronte e non ha un nome. Le due donne si battevano, con violenza, per lei. Ciascuna la voleva per sé. L’Asia sembrava a Europa una donna del suo paese; l’altra era per lei una totale straniera. E la straniera, alla fine, con mani possenti, la trascinava via. Per volere di Zeus diceva: Europa sarebbe stata una fanciulla asiatica rapita da una straniera”. Il mito originario ha generato i suoi figli, come Eurasia, che a millenni di distanza attraversa i cicli del tempo e si trasforma oggi in una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla. O come l’eurocentrismo, una colpa che non distingue vittima e carnefice, un’onta dalla quale questo piccolo ma superbo continente non riuscirà mai a liberarsi. Nelle “Nozze di Cadmo e Armonia” Roberto Calasso riprende il filo principale, quello a noi più noto, che ruota pur sempre attorno a un rapimento e a uno stupro. Giove nelle vesti di un toro biondo, punto da Eros sotto forma di tafano, “le si inginocchiò davanti, offrendole la groppa. E, come lei fu montata, balzò verso il mare…”. E lo scrittore si chiede: “Ma com’era cominciato il tutto? Se si vuole, è storia della discordia. E la discordia nasce dal ratto di una fanciulla, o dal sacrificio di una fanciulla. E l’uno trapassa continuamente nell’altro”. Ecco il punto di partenza, ma anche il punto d’arrivo.

