Perché né America né Cina possono concedersi eccessivi strappi

Sempre meglio una partita a scacchi di una cruenta battaglia con morti e feriti. E’ questo il senso delle mosse di Washington e Pechino in questa fase delle loro relazioni. La posta in gioco non è rappresentata soltanto dalla leadership economica e politica del sistema globale ma anche dalle regole che dovranno governarlo. Pechino finge di ignorarlo e ripropone il suo messaggio di netta separazione tra affari e politica. Se gli Stati Uniti parlano di derisking e friend-shoring e cercano di far convergere su questa linea il mondo occidentale, la Repubblica popolare cinese illustra i rischi della de-globalizzazione e chiede la depoliticizzazione dell’economia.

