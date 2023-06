Al Csis, uno dei centri studi più autorevoli degli Usa, dicono: “L'Europa ci ha sorpreso tutti”

Bergmann, direttore della sezione Europa, Russia ed Eurasia del think tank di Washington, spiega come dopo il Whatever it takes di Draghi il vecchio continente sia visto come un player decisivo per le sfide geopolitiche che verranno. A maggior ragione dopo il sostegno convinto all'Ucraina

I fenomeni epocali si capiscono meglio guardandoli da lontano. Per avere un’idea più precisa di quanto la guerra in Ucraina abbia cambiato il ruolo geopolitico dell’Europa, per esempio, bisogna provare a vedere le cose dalla prospettiva di Washington. Qui capita di sentirsi dire che noi europei non abbiamo capito fino in fondo quanto sia stata sorprendente ed efficace, finora, la nostra risposta collettiva all’invasione voluta da Vladimir Putin. L’Unione europea nell’ultimo anno e mezzo ha spiazzato tutti nella capitale americana, dove ora si riflette su come ripensare la geopolitica futura dando all’Europa un ruolo centrale. Ci stanno ragionando al Center for Strategic and International Studies (Csis), uno dei più autorevoli think tank di Washington, fondato nel 1962 in piena Guerra fredda per cercare soluzioni a quella che sembrava all’epoca un’imminente catastrofe nucleare.