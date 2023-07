Sul Bosforo ci sono i guai più evidenti dell'Alleanza atlantica

In alto i calici per il rafforzamento del fronte nord ed est della Nato, ma a sud c’è un problema: Ankara continua a non avere un comportamento del tutto “affidabile”

Il disco verde turco all’ingresso della Svezia nella Nato è un’ottima notizia, la cui rilevanza storica non può essere derubricata: tanto più in questo momento storico (mentre continua la selvaggia aggressione russa all’Ucraina) e politico (per le tensioni relative alle differenze tra Stoccolma e Ankara sulla deferenza “dovuta” ai simboli religiosi e circa l’interpretazione del concetto di terrorismo). Se era scontato che Recep Tayyip Erdogan prima o poi dovesse mollare (soprattutto una volta incassato l’ennesimo benché risicato successo elettorale e avendo ottenuto tutto quello che poteva ottenere dal braccio di ferro con gli altri alleati), assai meno era che lo facesse ora. Quindi, in alto i calici! Vladimir Putin si rivela anche in questo campo il nemico pubblico numero uno del suo stesso delirio imperiale. In chiave di contenimento del revanscismo russo, l’accoglimento nell’Alleanza di Svezia e Finlandia rinforza anche il confine settentrionale della Nato (e dell’Ue), quello artico. Dall’Alaska alla Svezia la Nato è ora in grado di fronteggiare meglio lo schieramento militare russo nella regione il quale è tornato a costituire un fiore all’occhiello dell’apparato militare russo, per quanto menomato dal contributo fornito alla guerra in Ucraina. Il surriscaldamento planetario e lo scioglimento della calotta artica hanno reso il confine settentrionale meno “naturalmente” protetto di quanto fosse prima e l’apertura di tre rotte artiche principali (siberiana, canadese e azimutale) rende necessaria una maggiore e più intensa copertura del fianco nord dell’Alleanza.