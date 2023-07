In Ue non ci sarà una maggioranza tutta a destra. Meloni collaborerà con socialisti e liberali?

Bruxelles. In vista delle elezioni europee del 2024 la domanda non è se il Ppe sceglierà di allearsi con la destra nazionalista, ma se Giorgia Meloni accetterà di cooperare con gli odiati socialisti e liberali nella grande coalizione che continuerà a governare l’Unione europea. Una nuova maggioranza tutta di destra non ci sarà. Lo ha confermato lunedì la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, tracciando una linea rossa tra “gli estremisti che guardano al passato” e “noi, i gruppi democratici centristi, che affrontiamo i cambiamenti”. La linea rossa solleva domande che nessuno ha ancora posto al presidente del Consiglio: Meloni è pronta ad allearsi con popolari, socialisti e liberali (forse anche con i verdi) per eleggere e sostenere la prossima Commissione?

