Perché Meloni ha rifiutato la terza rata parziale del Pnrr

Nelle scorse settimane la Commissione aveva proposto all’Italia di procedere a un pagamento parziale della terza rata del Pnrr per sbloccare lo stallo in corso dalla fine di febbraio, ma il governo di Giorgia Meloni ha rifiutato per non mettere a repentaglio la sua reputazione. L’offerta informale della Commissione di ridurre l’ammontare del pagamento della terza rata è stata confermata da fonti di Bruxelles e di Roma. I negoziati sono complicati da divergenze interne all’esecutivo comunitario. Se Ursula von der Leyen e Paolo Gentiloni sarebbero pronti a dare il via libera ai 19 miliardi della terza rata, gli alti funzionari hanno adottato un approccio più fiscale. Per la Commissione, un pagamento parziale permetterebbe di sbloccare gran parte dei 19 miliardi. Non è detto che il governo italiano rimanga sulla linea del rifiuto.

