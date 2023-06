Meloni: "Polonia e Ungheria? Non sono mai delusa da chi difende interessi nazionali"

Niente accordo sui migranti, ma "non sono delusa dall'atteggiamento di Polonia e Ungheria: non posso essere delusa quando qualcuno difende i propri interessi nazionali", dice Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo. Una mattinata, quella della premier, spesa provando a mediare e ammorbidire la posizione del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e quella del premier ungherese Viktor Orbán, sull'accordo europeo per i migranti. Tentativo che non è riuscito, tanto che il capitolo non è stato incluso nelle conclusioni del Consiglio europeo. Varsavia e Budapest ne hanno bloccato le conclusioni sulla migrazione. "Io comprendo la loro posizione, perché tutti difendiamo i nostri interessi nazionali, ma quello che stiamo facendo noi, a partire dalla Tunisia, è trovare una soluzione che valga per tutti", dice Meloni. sta incontrando nella sede della delegazione italiana il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il suo omologo ungherese Viktor Orban a margine del vertice Ue.

Dopo lo stop di Polonia e Ungheria il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha chiesto alla premier italiana di provare a mediare con i premier di Polonia e Ungheria per sbloccare l'impasse sul dossier. Varsavia e Budapest vedono come fumo negli occhi il nuovo Patto approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio Affari Interni in Lussemburgo dopo un negoziato fiume. Perché, sostengono, il tema è troppo delicato e compete ai leader. Che però decidono all'unanimità. Un ingorgo, insomma, che ha portato allo stallo l'intesa sulla solidarietà obbligatoria raggiunta a inizio giugno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto di contare sulla prossima presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue per portare a termine i lavori sull'accordo sul Patto migrazione e asilo.

Rispetto agli altri fronti di discussione, la premier si è detta "soddisfatta", perché "l'Italia ha svolto un ruolo da protagonista", ha spiegato nel corso del punto stampa a margine dei lavori del vertice. "Bene la flessibilità sui fondi", ha detto ancora Meloni sottolineando come questa fosse uno dei temi posti da Palazzo Chigi. Nessun problema, assicura sul Pnrr e sulla terza rata: "La situazione non si sta aggravando".





Particolarmente importante, per Meloni, è stato il risultato raggiunto sulla Tunisia. "Il Consiglio ha trattato il tema nel capitolo della dimensione esterna, ovvero di partenariato strategico. E' un approccio tutto italiano, si è riusciti a costruire un consenso", ha detto la premier, convinta che il lavoro svolto farà da modello per il nord Africa.