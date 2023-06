I Caschi Blu dell'Onu lasciano il Mali nelle mani della Wagner e dei jihadisti

A partire da sabato prossimo, la missione di peacekeeping dell’Onu Minusma comincerà il suo ritiro dal Mali e lascerà la giunta militare al potere nelle mani esclusive dei mercenari russi della Wagner. La decisione improvvisa di ritirare i Caschi Blu dal paese è un grave colpo per l’Europa, perché fra i compiti di Minusma c’era quello di mettere in sicurezza gli sfollati interni, molti dei quali in fuga dalle milizie affiliate ad al Qaida e allo Stato islamico. “Città contese come Gao saranno ancora meno al sicuro e gli sfollati si sposteranno nei paesi limitrofi come il Niger”, spiega al Foglio Ulf Laessing, capo del programma per il Sahel alla Konrad Adenauer Foundation di Bamako. “Questo significa più rifugiati diretti verso il Mediterraneo”.

Oggi è previsto il voto finale al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Secondo una bozza di accordo presentata dalla Francia e visionata da Reuters, il ritiro si concluderà alla fine dell’anno, al termine di un periodo di transizione che avrà inizio il primo luglio. Si tratta del secondo grande passo indietro dal Mali, dopo che lo scorso anno i francesi hanno ritirato la loro missione militare Barkhane per dissidi con la giunta militare maliana, al potere dal colpo di stato del 2020. Da allora si sta tentando di rafforzare la presenza in Niger per mettere al sicuro le zone di confine, ma con risultati molto ridimensionati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE