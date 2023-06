Ora Putin vuole convincere i russi che con Prigozhin non è successo nulla. Intervista

Soltanto una porzione molto limitata della Russia ha avuto a che fare con la ribellione della Wagner. “Nel resto del paese è probabile che l’eco di questi giorni non sia arrivato per nulla", ci dice l'esperta di Harvard. Perché “è in corso da anni una specie di braccio di ferro tra propaganda e realtà"

Nella storia dello scontro tra la Wagner e il Cremlino nessuno dice la verità. Ma questo non significa che una verità non ci sia, solo che è incompleta. C’è la verità dei fatti che abbiamo visto succedere sabato, durante la marcia e la retromarcia della Wagner. Ma non sappiamo le ragioni per cui Evgeni Prigozhin ha marciato sulla Russia e poi si è fermato, né ovviamente quel che accade nel palazzo di Vladimir Putin. La mancanza di una verità completa e riconosciuta è uno degli elementi chiave della Russia di oggi, dove è “in corso da anni una specie di braccio di ferro tra propaganda e realtà”, dice al Foglio Emily Channel Justice, che dirige il programma di studio sull’Ucraina contemporanea dell’università di Harvard. “Le persone vedono quanto misera sia la loro vita sotto Putin, vedono i figli partire per il fronte, vedono le sanzioni che fanno male. Ma si sentono dire che non è vero. E dunque non sanno più se credere a loro stesse o a quello che tutti, tutti, dicono loro”.