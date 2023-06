La determinazione dei ricostruttori ucraini nel costruire un paese prospero ed europeo

Il lavoro dei nation builder di Kyiv oggi è importante e urgente come quello dei soldati impegnati nella controffensiva: nonostante la costanza distruttiva di Putin l'Ucraina non è uno stato fallito

Vladimir Putin continua ad attaccare e bombardare l’Ucraina, a occupare terra ucraina e a trattarla come fosse sua costringendo i cittadini che la abitano a dimenticarsi di essere ucraini, ma se l’Ucraina, alla fine di questa guerra, si ritroverà più prospera, più democratica, più sicura e più europea ecco che il brutale errore di calcolo del presidente russo si mostrerà in tutta la sua catastrofica miseria. E’ dal 1991 e ancor più negli anni Duemila che Putin cerca di stroncare l’ambizione democratica e di benessere dell’Ucraina: lo ha fatto in tutti i modi, ora è determinato a radere al suolo un paese piuttosto che non soggiogarlo. Per questo il lavoro dei nation builder ucraini, i ricostruttori, oggi è importante e urgente come quello dei soldati impegnati nella controffensiva.