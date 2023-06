Mosca riscrive la storia di Katyn, con le parole di tanti anni fa

La decisione di fidarsi della Russia, dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica, è passata anche per il riconoscimento da parte di Mosca dei crimini commessi durante l’Urss, quelli perpetrati contro i suoi stessi cittadini e contro i cittadini degli altri, che di stare dentro o sotto l’Unione sovietica non volevano proprio saperne. Ora tutto viene messo in discussione, ogni riconoscimento viene denunciato come un crimine: i criminali di ieri sono stati beatificati e dirsi “colpevoli” è una forma di antipatriottismo.

