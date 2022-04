Perchè la Russia da otto anni punta al cuore del Donbas

La parata del 9 maggio per celebrare la vittoria dell’Armata rossa contro la Germania nazista, quest’anno Vladimir Putin l’avrebbe voluta vedere sfilare a Kyiv: la capitale dell’Ucraina liberata dai nazisti grazie all’operazione speciale lanciata da Mosca il 24 febbraio ma che non ha avuto successo. Da Kyiv le truppe russe si sono ritirate e così anche i piani di Mosca per il giorno della vittoria. Il 9 maggio però si terrà una parata a Mariupol, la città portuale che resiste all’assedio dei soldati russi e soffre: ieri dal dipartimento di stato americano hanno fatto sapere che per garantire il passaggio sicuro di civili e soldati feriti dalla città potrebbero essere coinvolti gli alleati della Nato. Mariupol è una città distrutta e sarà una parata tra le macerie. Non sarà Kyiv, ma per la strategia russa è comunque fondamentale: Mariupol è una delle ultime aree urbane di Donetsk, nel Donbas, la regione orientale sulla quale si sta concentrando quella che Mosca chiama la “seconda fase” della guerra. Il Donbas ha una lunga tradizione industriale, con capacità minerarie e siderurgiche pesanti, oltre a grandi riserve di carbone. Vladimir Putin ha incominciato a guardare al Donbas con sempre maggiore insistenza dal 2014, anche perché è la zona in cui si concentra la popolazione russofona e quando l’Ucraina aveva ormai cacciato il suo presidente filorusso, Viktor Yanukovich, il Cremlino vide nella regione confinante la possibilità di continuare a esercitare la sua influenza sul paese.

