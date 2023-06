Dato che la parola "guerra" è vietata, lo chiamerò inferno. Il discorso di Muratov

Traduciamo il discorso che il premio Nobel per la Pace Dmitri Muratov ha tenuto al Global media forum di Bonn. Muratov è stato l’ultimo direttore della Novaya Gazeta, giornale storico che ha sospeso le sue pubblicazioni qualche settimana dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Subito dopo l’attacco del 24 febbraio 2022, la Novaya Gazeta era uscita in una doppia versione in russo e in ucraino, quando le leggi russe hanno iniziato a impedire l’uso di parole come guerra, i giornalisti si sono chiesti che senso avesse parlare di cose che non si potevano chiamare con il loro nome. Muratov è rimasto in Russia, alcuni suoi colleghi sono espatriati e hanno cercato di dare una nuova vita alla Novaya Gazeta. Quando Muratov si è diretto sul palco di Bonn, oltre agli applausi, lo hanno accompagnato anche i suoni delle sirene antiaeree, erano stati i colleghi ucraini presenti ad azionarle. Muratov ha raccontato di aver pensato, in un primo momento, che si trattasse di un problema tecnico, e di essersi pentito di non aver interrotto il discorso per chiedere che il rumore delle sirene fosse amplificato: “Il mondo ha bisogno di sentire questo suono di guerra, ogni luogo è appropriato”.

