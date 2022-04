Addio Novaja Gazeta

Esisteva l’ambizione di una Russia nuova. Una Russia aperta verso il mondo e dal mondo accolta. Una Russia non minacciosa, fervente di idee, desiderosa di futuro, seducente. Questa Russia, che era un progetto, doveva avere le sue voci, i suoi pedagoghi, i suoi costruttori, perché era ancora tutta da fare. Erano gli anni Novanta e iniziavano a comparire nuove testate, piene di curiosità ed entusiaste di raccontare il cammino della nuova Russia. Uno dei problemi fu che questa nazione bellissima e molto fiera, ognuno se la immaginava nel futuro un po’ come voleva. Ma di questo se ne sarebbero accorti tutti molto tardi: ognuno aveva in mente la propria Russia del domani e anche gli europei o gli americani ne avevano in mente una, che non coincideva con quella che aveva in testa la maggior parte dei russi. Ma ci sarebbe stato tempo per rendersene conto, e la presa di coscienza, per molti in occidente, è stata una sorpresa dolorosa. In questo tramestìo di novità – mentre Mosca, vista dal nostro lato, sembrava enorme e lì invece si sentiva piccolissima per essere rimasta semplicemente Russia e aver perso tutto il resto – nacque un progetto che nel suo nome aveva quell’aggettivo pieno di futuro: Nuovo Giornale. In russo: Novaja Gazeta. La formarono parte di giornalisti che avevano abbandonato la Komsomolskaja Pravda e tra loro c’era Dmitri Muratov.

