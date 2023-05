Al confine sud dell'America. Biden stretto tra la fine del “Title 42” e le accuse del Gop

L’11 maggio è scaduta la politica migratoria che ha caratterizzato la presidenza di Donald Trump e la prima metà del mandato di Joe Biden. La legge nota come Title 42, che rendeva più duri gli ingressi degli immigrati irregolari dal confine col Messico, non è più in vigore. Creata nel 1944 per limitare i contagi, la legge era stata recuperata da Trump durante la diffusione del coronavirus: rendeva più semplici i respingimenti, compresi quelli di chi chiedeva asilo politico, oltre che facilitare i rimpatri. Molti repubblicani avrebbero voluto mantenerla attiva, ma i democratici hanno deciso di lasciarla scadere. Il presidente Biden da tempo diceva di volerla eliminare, considerato che non sempre i respingimenti garantivano i diritti dei migranti: sono diventate virali le immagini dei ragazzini in gabbia separati dai genitori per cui entrambe le amministrazioni, ma soprattutto quella di Trump, sono state attaccate.

