L'Ucraina del North Dakota. Così cambia il volto degli Stati Uniti

Se i fratelli Coen decidessero di imbarcarsi in un remake di “Fargo”, il film che li rese celebri nel 1996 insieme alla straordinaria Frances McDormand, avrebbero il problema di dover studiare un po’ di tradizioni ucraine. Qualcosa di simile a quello che fece Michael Cimino alla metà degli anni Settanta, quando ambientò il suo “Il cacciatore” in mezzo alle acciaierie nel cuore della Pennsylvania, dove Robert De Niro e Meryl Streep vivevano cinematograficamente in una comunità di russi-americani. Perché Fargo sta diventando una Little Ukraine, nell’ennesimo rimescolamento di storie ed etnie a cui gli Stati Uniti sono abituati da quando sono stati fondati. L’immigrazione resta la croce e la sorpresa dell’America. La croce è la situazione drammatica che persiste al confine con il Messico, dove ogni scelta ha una forte valenza politica e dove ora l’amministrazione Biden cerca di far fronte all’ondata di disperati con regole d’emergenza e un’app per lo smartphone, una sorta di versione moderna di Ellis Island. La sorpresa è l’ennesima nuova mappa geografica a cui stanno dando forma le aperture umanitarie degli ultimi anni. Se Minneapolis e il Minnesota sono diventati anni fa un pezzo di Somalia, con un terzo di tutti i somali scappati in America dalla guerra concentrati da quelle parti, il vicino North Dakota con Fargo si appresta a essere la terra promessa degli ucraini. Mentre lo Utah si sta trasformando per i venezuelani in ciò che la Florida è da decenni per i cubani.

