Corruzione e morti in carcere. Le rese dei conti nel regime di Maduro

Proprio mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov passava per Caracas a celebrare l’asse tra il regime di Putin e quello di Maduro, lo scandalo della società petrolifera di stato Pdvsa faceva la sua prima vittima. E’ il 39enne Leoner Azuaje Urrea, arrestato mercoledì e morto in carcere dopo qualche ora. Il procuratore generale Tarek William Saab parla di “suicidio”, ma c’è più di un dubbio. Nel 2018 Saab aveva infatti affermato che anche l’oppositore Fernando Albán Salazar si era suicidato buttandosi giù da una finestra del servizio bolivariano di intelligence. Tuttavia, il procuratore chavista in seguito ha dovuto correggere e ammettere che lo avevano ucciso con la tortura. Il defunto era presidente della società di stato Cartones de Venezuela, ed era un dirigente del partito chavista. Sui social si definiva “difensore delle idee di Chávez e di Bolívar”, e si trovano ancora online veline di regime che lo celebrano per avere “dato dignità” ai lavoratori dell’impresa.

