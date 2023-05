Guerra a Topolino. Ron DeSantis contro la cultura woke della Disney

Stava per diventare il nuovo volto del partito repubblicano, Ron DeSantis, era lì lì per togliere la corona a Donald J. Trump e diventare l’idolo di Fox News, il nuovo messia contro il controllo democratico della Casa Bianca, per esportare il “modello Florida” in tutta l’America. Per mesi i commentatori conservatori hanno celebrato le sue vittorie, dopo esser stato rieletto governatore per un secondo mandato nel 2022 con un margine di quasi venti punti, e hanno lodato la sua capacità di ottenere una fama nazionale con l’immagine di un uomo forte ma senza il drama e i capricci della precedente amministrazione repubblicana. Considerato un “Trump più intelligente”, DeSantis è stato visto anche come l’uomo capace di unire un partito diviso, rimettere insieme i neocon à la Bush e i filopopulisti con tendenze estremiste che hanno permesso alla folla inferocita di entrare nel Campidoglio il 6 gennaio del 2021. Dopo che l’uragano Ian ha colpito le coste della Florida, uccidendo 149 persone, il governatore è stato addirittura incensato da Joe Biden per il modo in cui ha coordinato le operazioni di sicurezza e ha risposto all’emergenza. Insieme a quelle del presidente, in quell’occasione sono arrivati diversi applausi bipartisan che lo hanno mostrato come una figura meno divisiva dei volti repubblicani a cui ci si è ormai abituati. Con un curriculum presidenziale, università di Yale e Harvard ed esperienza in Iraq con la marina, il quarantaquattrenne (trentadue anni meno di Trump) DeSantis sta riuscendo però a bruciarsi questa fama, ancor prima di annunciare la candidatura ufficiale per le primarie di partito. Secondo i sondaggi Trump lo batterebbe, oggi, 56 a 23. E anche se manca qualche mese al 2024, una distanza così ampia è difficile da colmare, soprattutto con quello che sta facendo il governatore in questo periodo: una serie di autogol che fanno gongolare i trumpiani di ferro e i democratici, facendo sempre di più diminuire l’hype che gli si era creato intorno.

