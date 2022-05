Lo scontro Disney-DeSantis preconizza il futuro politico dell'America

La Florida è una lingua di terra lunga 730 chilometri, la distanza tra Milano e Napoli. Entrando da nord, nell’area della rampante Jacksonville, si presenta come una versione accelerata della Georgia che la sovrasta, ovvero un sud civile e placato, sebbene non pacificato. Scendendo giù, emergono poi la natura e lo spirito locale dello stato, la sua complessa configurazione razziale, il contraddittorio convivere di modernità e selvaggeria, fino allo sfociare nel caos della Miami cara a noi italiani, che la prendiamo per un’escrescenza rivierasca, col Caribe a un passo e la piña colada nelle vene. Non è un caso che la Florida, terza nell’Unione per numero di abitanti, quando arriva il momento delle elezioni è uno dei più inaffidabili swing state, e gli addetti ai lavori classificano gli aventi diritto al voto della Florida come “elettorato senza radici”, le cui preferenze possono cambiare in tempi brevi. Barack Obama ha vinto due volte la Florida. Ma dopo di lui, Donald Trump ha vinto due volte e adesso vive qui, a Mar-a-Lago, vicino a Palm Beach, divenuta la neoVersailles repubblicana.

