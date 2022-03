Come cambiano i repubblicani americani: la guerra (culturale) tra Ron DeSantis e Disney

C’è stato un tempo in cui uno dei motti del Partito repubblicano era: “Lasciate che le imprese vengano gestite come desiderano”. Adesso invece spesso entrano in rotta di collisione per le guerre culturali. Specialmente con quelle grandi che un tempo fornivano finanziamenti ma non solo: a volte fornivano competenze. Un caso per tutti: la formazione politica e comunicativa di Ronald Reagan non avvenne con una piccola carica elettiva locale, ma fu nel periodo in cui ricoprì la carica di portavoce della General Electric, un’azienda che ebbe per molto tempo un rapporto di stretta vicinanza coi repubblicani. Così era anche per la Disney, non solo nella California che elesse governatore Ronald Reagan negli anni Sessanta. Lo era anche in Florida, fino a qualche anno fa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE