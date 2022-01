L'altro Trump. Ron DeSantis pensa e parla come l'ex presidente. Ma è più bravo

Prima The Donald lo sosteneva, ora lo teme. L’allievo apprende dal maestro e ora rischia di superarlo. Chi è davvero il governatore della Florida

È abbastanza grande la Florida per contenere due Trump? Macché: l’esiliato e l’aspirante, l’ex presidente Donald Trump, rinchiuso nella tenuta di Mar-a-Lago e il governatore dello Stato Ron DeSantis, spesso definiti due facce della stessa moneta, dopo aver fatto un pezzo di strada insieme, adesso sono entrati in rotta di collisione. Alle viste un traguardo dove c’è posto per uno solo: la Casa Bianca e il ritorno di un estremista repubblicano alla guida della nazione.