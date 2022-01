Trump soffre l'ascesa di Ron DeSantis, che è meno ragionevole di lui sul vaccino

Da mesi Trump borbotta e si lamenta con i suoi della presunta infedeltà nei suoi confronti del governatore della Florida, Ron DeSantis, che molti considerano un personaggio in forte ascesa dentro al Partito repubblicano e un probabile sfidante di Trump alle prossime elezioni presidenziali. Perché il governatore non dice “le parole magiche”?, chiede Trump al suo circolo – secondo un pezzo con fonti del New York Times – e per parole magiche intende una dichiarazione pubblica di appoggio da parte di DeSantis alla sua ricandidatura nel 2024. La faccenda per Trump è tanto più dolorosa perché il rivale è una sua creatura. E questa è un’altra cosa che lui continua a ripetere ai suoi: senza di me quello non sarebbe nulla.

