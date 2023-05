I timori della diaspora turca in Germania e il fascino per il sultano

C’è un nuovo attore delle elezioni del 14 maggio in Turchia che ha deciso di far sentire la propria voce: la diaspora turca. Non tutti i 64,1 milioni di elettori risiedono in patria: 3,4 milioni, oltre il 5 per cento, vive all’estero e con 1,5 milioni di aventi diritto la Germania è il paese che ospita la più grande comunità di turchi emigrati. Secondo l’Institut für Turkistik dell’Università di Duisburg-Essen, questa volta hanno votato in 642.000, il 19 per cento di più del 2018, un aumento riscontrato nelle lunghe code attorno ai consolati turchi nella Repubblica federale. Cinque anni fa Erdogan fu eletto con il 52,6 per cento dei voti ma in Germania “il sultano” fu scelto dal 64,8 per cento degli elettori. Un plebiscito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE